Всей семьей: постройневшая Саша Черно в брючном костюме вышла в свет с мужем, сыном и сестрой

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно появилась на публике в сопровождении своих любимых мужчин — мужа Иосифа Оганесяна и сына Стефана.
Компанию семье экс-участников «Дома-2» составила младшая сестра Саши Черно, Татьяна.
Девушка с некоторых пор живет у родственников, периодически доставляя им немало проблем.
Саша Черно предстала на публике в брючном костюме голубого оттенка. Жакет оверсайз и брюки клеш в сочетании с белыми кроссовками подчеркнули стройность Саши Черно, которой она очень гордится.
За последние несколько месяцев экс-участница «Дома-2» сбросила пятьдесят килограммов и старается при каждом удобном случае подчеркнуть это.
Саша отлично поработала и продолжает работать над собой, периодически напоминая поклонникам, как она выглядела еще совсем недавно.
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