«Все такое мимишное»: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала квартиру мамы в Москве

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель порадовала поклонников прекрасной новостью: в московской квартире ее мамы Татьяны Григорьевской завершен ремонт.

Жилище уже обставлено новой мебелью, и, судя по всему, совсем скоро мама сестер Рапунцель будет готова отпраздновать новоселье.

В микроблоге Алена Рапунцель показала видео из квартиры Татьяны Григорьевской. Здесь все оформлено в светлых тонах, и все говорит о том, что это жилище женщины. Все очень нежно.

«Ну что, готовы увидеть румтур? Сразу говорю, что еще не все вещи расставлены по своим местам. Я даже не ожидала, что квартирка получится вот такая светлая, уютная. Все такое у нее мимишное», — поделилась Алена Рапунцель.

Правда, непонятно, будет в этой квартире Татьяна Григорьевская жить одна или же Алена переедет вместе с мамой.

Ведь та очень помогает дочери с двумя маленькими сыновьями, чтобы у Алены Рапунцель была возможность заниматься блогерством и зарабатывать деньги.

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