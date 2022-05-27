«Я дома»: Лариса Гузеева без макияжа покрасовалась в роскошной шелковой пижаме с растительным принтом

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева вернулась в Россию из Болгарии.

Соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась в микроблоге новым снимком, объявив, что находится дома.

В знак доказательства Лариса Гузеева предстала в одной из комнат особняка. На лице теледивы нет ни капли макияжа, глаза спрятали массивные очки. На руках Лариса Гузеева держит домашнюю питомицу — собачку по кличке Жужа.

Облачена Лариса Гузеева в роскошную пижаму из струящегося черного шелка с растительным принтом.

«Мои дорогие подписчики, огромное вам спасибо за любовь, внимание и участие! Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Я дома. Никогда не думала, что эта маленькая Жужа украдет у меня сердце и лишит меня покоя… Всех обнимаю и возвращаю вам любовь», — написала под фото Лариса Гузеева.

Напомним, Лариса Гузеева некоторое время провела в Болгарии, где восстанавливалась после сложного периода в жизни.

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