Гузеева ответила хейтерам про отъезд в Болгарию

Ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева столкнулась с волной хейта после того, как улетела из России в Болгарию. Некоторые поклонники звезды решили, что она навсегда покинула родину, но это не так.

«Почему в Болгарию? Сейчас меня все спрашивают. Кроме как «по кочану» — даже и сказать ничего не могу. Отдохнуть, например. Просто так. Скоро возвращаюсь», — поделилась актриса в блоге.

При этом Гузеева пожаловалась, что раскритиковали ее и некоторые коллеги по шоу-бизнесу. По их мнению, Болгария — это «не статусное» место.

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