Лариса Гузеева через суд требует с производителей мебели вернуть ей восемь миллионов рублей

Телеведущая Лариса Гузеева вместе со своим мужем бизнесменом Игорем Бухаровым обратились в Тверской суд Москвы с иском. Они требуют вернуть им восемь миллионов рублей с недобросовестных производителей мебели — студии интерьера Елены Лебедевой. Беседа между представителями сторон назначена на 9 июня.

Не так давно семья Ларисы Гузеевой приобрела просторную квартиру в престижном районе Москвы. Она находится на Садовнической набережной. В 2020 году телесваха заказала для нее интерьер в студии Елены Лебедевой. Работа Гузеевой не понравилась.

Как отметила Лебедева, она не согласна с требованиями Гузеевой. При этом она заметила, что ее компании телесваха еще и не доплатила часть причитающейся суммы, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Лариса Гузеева ведет популярную программу «Давай поженимся!» на Первом канале. У нее очень хорошие рейтинги на телевидении.

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