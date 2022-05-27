Пугачева готовится вернуться в Россию из Израиля без Галкина

Алла Пугачева не раз обещала, что появится в Москве к первому сентября, а Максим Галкин же в это время планирует быть в Австралии.

Похоже, в звездной семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина нет согласия. Ну или пара пытается ввести в заблуждение поклонников, находящихся в России.

В недавнем коротком заявлении прессе Алла Пугачева рассказала, что вернется в Россию из Израиля к началу учебного года близнецов Гарри и Лизы. А он, как известно, в России стартует первого сентября.

Пока Алла Пугачева публично обещает одно, Максим Галкин делает совершенно другое. Юморист анонсировал свои гастроли в Австралии в начале сентября. Максим Галкин в микроблоге сообщил, что даст концерты в Сиднее и Мельбурне 2 и 4 сентября.

Поедет ли с ним в Австралию Алла Борисовна или же прилетит домой, в деревню Грязь, с Гарри и Лизой, чтобы первого сентября отвести их в школу, — большой вопрос.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.