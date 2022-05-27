«Алла Борисовна его поддерживает»: психолог – о возможном разводе Пугачевой и Галкина

В последнее время все чаще обсуждается возможный развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина, обосновавшихся в Израиле. Якобы, со дня на день телеведущему за его скандальные заявления могут запретить въезд в Россию, и Примадонна с этим мириться не станет. Сама Алла Борисовна молчит и никак не обозначает свою позицию.

Мы спросили у психолога Анны Завгородневой, насколько вероятен развод в паре, если один из супругов не поддерживает, например, взгляд другого на происходящее. Специалист заметила – это вряд ли, что Примадонна не разделяет точку зрения мужа.

«Очень сложно судить, что происходит внутри семьи между Пугачевой и Галкиным, но телеведущий очень давно делится своей точкой зрения в стране, и Алла Борисовна давно его молча поддерживает. Даже если расставание будет происходить, не факт, что причина – в разных взглядах на происходящую ситуацию.

Да, современная реальность такова, что разрывы в отношениях случаются по поводу политических взглядов. И супружеские, и дружеские, и родственные связи, к сожалению, картина печальная наблюдается.

Для счастливого брака очень важно, чтобы супруги имели общую мировоззренческую позицию. Но если она похожая в целом, но есть разница в понимании того, как строит свою деятельность государство, то далеко не всегда это будет причина для конфликта, а для расставания – тем более. Люди, понимающие, что каждый имеет право на свою точку зрения, вряд ли будут из-за этого разводиться», — заметила психолог.

Справка Teleprogramma.pro :

Анна Завгороднева — психолог, руководитель собственного психологического центра в Санкт-Петербурге. Профессиональный стаж составляет 12 лет.

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