«Мы никогда никого не трогали»: Лера Фрост рассказала о своей жизни в Луганске

Бывшая участница проекта «Дом-2» Лера Фрост в проекте «Без фильтров» высказалась о своей жизни на Украине. Сама она родилась и выросла в Луганске.

«Луганск и Донецк всегда считали себя русскими. У меня дедушка — белорус. Он никогда не понимал украинский язык. В восточных частях вообще не понимали его. Я изучала украинский язык. Знаю его, но мы всегда считали себя русскими. Донбасс — это рабочий край, а на Западе леса и поля. Мы никогда никого не трогали. Жили своей жизнью. Раскола я не чувствовала». Лера Фрост

Как отметила Фрост, после того, как она озвучила свою позицию, ее матери стали угрожать. «Маме писали, что дочь расчленят. Но я своим знакомым на Украину всегда писала, что они — разменная монета для Америки. Они продались американцам. Потом у моего деда подожгли дом. Я его вывезла через Харьков в Киев через бывшего молодого человека. А через год дед умер. У него проявилась онкология. Я верю, что на Украине настанут времена, которые были раньше. До событий 2014 года», — заявила она.

Напомним, что Лера Фрост в 2015 году оказалась на проекте «Дом-2». В последнее время она активно комментирует политические события.

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