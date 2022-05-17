«Ссыкливые гиены»: пойманная на свидании с экс-мужем Ксения Бородиной Лера Фрост набросилась на страны Европы

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост обозначила свою позицию в связи с нынешней ситуацией в мире.

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост в своем микроблоге постоянно высказывается на острые темы.

На этот раз звезда телестройки обозначила свою позицию по поводу ситуации в мире.

Лера Фрост призналась, что испытывает гордость за свою страну, которая осталась без поддержки мирового сообщества.

«Сильные всегда держатся особняком. Не стаями. Стаями держатся шакалы», — написала в микроблоге Лера Фрост.

Она сравнила происходящее сегодня с сюжетом сказки о мальчике Маугли.

«Вся эта история сейчас вокруг нашей страны напоминает мне великолепное произведение Редьярда Киплинга «Маугли», когда гиена Табаки с поджатым хвостом говорила: «А мы уйдем на север, а мы уйдем на север». Так вот, Украина, ЕС, США сейчас ведут себя как те ссыкливые гиены. Россия — порода, сила, мощь, а вот все остальные «пусть идут на север», но главное не забывать, что газа на севере им не видать», — заключила Лера Фрост.

Напомним, некоторое время назад Лера Фрост оскандалилась. Ее видели в обществе Курбана Омарова, который на тот момент еще не был официально разведен с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. Позже Лера Фрост высказывалась о причинах развода Бородиной, давая понять, что та — жуткая ревнивица.

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