«Не думала, что когда-то это тебе скажу»: Лера Фрост публично обратилась к экс-бойфренду Ольги Бузовой Даве

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, музыкант и блогер Давил Манукян 16 марта отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 29 лет.

В этот день Ольга Бузова предалась воспоминаниям о романе с ним. А другая экс-участница «Дома-2» Лера Фрост публично поздравила Даву.

Брюнетка разместила в микроблоге снимки с Давидом Манукяном и сделала признание об отношениях с ним.

«Дава Джан, дорогой, с днем рождения! Всегда оставайся таким, какой ты есть: ярким, открытым, улыбчивым и пробивным. Много счастья тебе, творческих успехов, любви и много ролллеее на руке. Не думала, что я когда-то тебе это скажу, но я рада нашему знакомству. Ты молодец. С твоим днем, дорогой», — написала Лера Фрост.

Давид Манукян тут же отреагировал на признание Леры, поблагодарив ее за публичное поздравление.

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