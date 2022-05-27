«Не звони мне больше никогда»: Федор Бондарчук раскрыл детали конфликта с Оксаной Фандерой

По словам режиссера, он хотел пригласить в один из своих проектов детей актрисы — Ивана и Елизавету.

Режиссер Федор Бондарчук в эфире своего проекта «Кино в деталях», где его гостьей стала актриса Елизавета Янковская, рассказал о конфликте с матерью девушки — Оксаной Фандерой. Он пытался заманить детей звезды Ивана и Лизу в свои проекты, но всегда получал отказ.

«О детях Янковских гремело уже. Не хочу сказать, что слава, но московская молва. Дети Янковских — грандиозные дети. Я их знаю с детства». Федор Бондарчук

Как отметил Бондарчук, однажды он позвонил матери Ивана и Елизаветы — Оксане Фандере. «Говорю ей: «Оксана, дети снимаются?». Она в ответ: «Нет, не звони мне больше никогда».

По словам Бондарчука, он не успокоился. Прошло время, и он снова позвонил. «Скажи, пожалуйста, сейчас время пришло? Они уже учатся, есть предложения. И снова отказ. С Филиппом, их отцом, тоже бесполезно разговаривать. Потом у Вани картина появляется. Оксана говорит: «Это все не то. Не из нашего плана», — вспомнил Федор Бондарчук.

Напомним, что Иван и Елизавета Янковские сегодня уже достаточно известные актеры. У них много предложений в кино.

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