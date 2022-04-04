Стала известна многолетняя тайна Федора Бондарчука

Режиссер Федор Бондарчук – сын Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. С раннего детства он ощущал на себе груз ответственности за фамилию. Близкий друг Бондарчука режиссер Роман Качанов отметил, что, вероятно, из-за этого Бондарчук склонен к рефлексии.

Когда-то Федор сыграл роль князя Мышкина в фильме Качанова «Даун Хаус». Тогда злые языки много шептались о том, что выбор пал на актера по дружбе.

«Что касается Феди, тут я сразу был уверен, — он Мышкин. Он рефлексировал тогда еще побольше, чем Мышкин. Да и сейчас рефлексирует. По поводу себя, по поводу своего места в искусстве, в жизни», — цитируют Качанова «7 Дней».

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