«Я впервые гуляю по Никольской!»: Бондарчук в горчичном костюме вывела на променад Бузову

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет вела шоу «Дом-2». А теперь блондинка стала ведущей нескольких проектов. Она также дает концерты и снимается в кино.

Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье, но она не перестает работать над собой и делает все, чтобы выглядеть женственно. Примечательно, что в последнее время звезда занимается танцами и ходит в спортзал.

19 мая Ольга вновь предстала на тренировке, а компанию ей составил Светлана Бондарчук. Они впервые смогли увидеться. Артистка осталась в восторге от знакомства. Примечательно, что 53-летняя светская львица также сразила ее своим моложавым видом и стройной фигурой.

«Вы поняли, что сегодня ночью у меня релиз. А я на интервью со Светланой Бондарчук. Вся тусовка московская содрогнется. Знаете эту девушку, которая на пилонах крутилась? А теперь смотрим на Кремль. А еще Светла ест пельмени и не поправляется. И пьет шампанское», — заявила звезда.

Они не только пообщались, но и отправились на променад в центре Москвы. Бузова щегольнула в узких джинсах и ультрамариновом жакете. Лук дополнили лодочки на шпильке. Бондарчук щегольнула в горчичном костюме с широкими брюками.

«Какой прекрасный день! Я впервые гуляю по Никольской! Смотрите», — поделилась телеведущая.

Поклонники восхитились их яркими образами. Многие отметили, что Ольге идет ультрамариновый цвет. Другие осыпали комплиментами Светлану.

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