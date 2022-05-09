Федор Бондарчук и его любимые женщины: тайны звезды «Сталинграда» и «Молодежки»

В сентябре 2018 года Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу. Торжество прошло в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Друзья, конечно, были за них рады. Но все же Паулину многие называли «разлучницей» — несмотря на заверения Светланы Бондарчук, что их с Федором брак рухнул задолго до появления молодой красивой актрисы.

Любовь с первого взгляда

16-летняя Светлана встретила Федора на дружеской вечеринке – и влюбилась с первого взгляда. Как и он в нее. Светлана была моделью, Федор – начинающим режиссером. Окружающие любовались эффектной парой, повторяя: так бывает только в романах! Они не расставались ни на минуту. Правда, в ЗАГС отправились только после рождения сына Сережи.

Но предложение было сделано по-киношному эффектно: Бондарчук опустился на одно колено прямо на съемочной площадке, прося Светлану стать его женой. Потом родилась дочь Варвара. Супруги были счастливы. Это счастье не омрачало даже то обстоятельство, что Варя появилась на свет с особенностями развития. Девочка росла настолько светлой, позитивной, доброй, что стала отрадой для мамы и отца.

Казалось, в отношениях супругов все прекрасно. Оба сумели стать успешными, каждый в своей области: Федор – известный режиссер и актер, Светлана многого добилась в журналистике и PR… Счастливые заботливые родители, они всегда поддерживали друг друга, проводили вместе все свободное время. Как же так получилось, что однажды они стали чужими друг другу?

Лика Стар

О романах Бондарчука всегда ходило множество слухов. Некоторые находили подтверждение. Например, отношения с певицей Ликой Стар. В 1994 году Федор снял откровенный и даже скандальный клип на ее песню «Пусть пройдет дождь» — в нем Лика появилась полуобнаженной.

Позднее артистка признавалась: да, между ними вспыхнул роман, но он принес ей больше огорчений и разочарований, чем счастья. Федор долго «кормил» возлюбленную обещаниями, уверяя, что вот-вот уйдет от жены и переберется к ней. Лика верила и ждала. Пока не поняла однажды, что все это – не больше, чем обещания.

Янина Студилина

В 2013 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Яркая блондинка Янина Студилина сыграла в нем заметную роль. Некоторые нюансы поведения актрисы и режиссеры натолкнули публику на догадки: между ними – роман?

Пересуды вызвала и фраза, брошенная Яниной на пресс-конференции: «Иногда любовь – это нехорошо, но ничего поделать с собой не можешь» Она говорила о себе и Бондарчуке? Или о своей киногероине? Слухи так и остались слухами.

Развод

В марте 2016 поклонники были потрясены официальным заявлением звездной пары: они разводятся. После 25 лет брака. Что же произошло? Какая капля стала последней? Вскоре СМИ начали публиковать снимки режиссера с молодой актрисой Паулиной Андреевой.

Звезда сериалов «Оттепель» и «Метод» все чаще появлялась в обнимку с Бондарчуком. Но неужели ей удалось то, чего не удавалось прежним пассиям режиссера? Неужели она заставила его уйти из семьи? Судя по тому, что говорили в близком окружении звезд, Паулина – из тех девушек, которые знают себе цену и не согласны довольствоваться малым.

Дело не в Паулине?

И все же Светлана Бондарчук настаивает: дело не в Паулине. По ее словам, они давно уже перестали быть мужем и женой. И у каждого появилась своя личная жизнь. Дети выросли, сохранять семью ради них не имело смысла. Словом, никакие третьи лица в их расставании не виноваты.

В 2018-м Федор и Паулина поженились, а спустя два года вышла замуж и Светлана – за дизайнера Сергея Харченко. У Паулины и Федора родился сын Ваня. Режиссер сумел сохранить с бывшей женой дружеские отношения: им нечего делить, никаких обид между ними не осталось. Похоже, все счастливы!

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