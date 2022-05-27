Кристина Орбакайте объяснила, почему начала свой концерт в честь дня рождения с песни о мире

Певица Кристина Орбакайте в эфире проекта «Муз PRO-новости» объяснила, почему на концерте в «Крокусе» в честь своего дня рождения начала концертную программу с песни «Мой мир».

«Мой месседж был, что приходите в мой мир. Приходите, я вас жду. Я всегда вам рада. И начинала с песни мир, потому что это мир, в котором я живу. Вы пришли сегодня ко мне в мой мир». Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, ее многие поздравили с днем рождения. «Ночью не стали беспокоить, потому что знали, что мне нужно, так скажем, выспаться. Все равно, конечно, сон не шел. Были мысли всякие в голове. Первые цветы были от мужа. Ну и мама одна из первых поздравила», — заявила Кристина Орбакайте.

Напомним, что Кристине Орбакайте 25 мая исполнился 51 год. Ее мать Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле.

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