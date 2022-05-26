«К телу не прилегает, все дышит!»: Пугачева в кюлотах и свободной блузе проветрилась в Израиле с Галкиным

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом и детьми — двойняшками Гарри и Лизой — отдыхает в Израиле. На публике жена Максима Галкина щегольнула в ультрамодных кюлотах и свободной блузе, прогадав с оттенком летнего костюмчика. Как считает имиджмейкер-стилист Елена Бестави, певице подошла бы более прохладная пастельная палитра. Весь образ Примадонны по полочкам модный эксперт разложила для сайта Teleprogramma.pro.

«Соответствует ли данный образ имиджевой ситуации? Да, вполне. Алла Борисовна находится на отдыхе, и подобные костюмы очень хорошо вписываются в курортную историю», — отметила имиджмейкер.

«Замечательные кюлоты, дают свободу движению. Подобный фасон брюк в тренде в сезоне весна/лето 2022. Идет певице и свободная блуза. Зная, что Примадонна в Израиле, можно сказать, что это очень уютный вариант. Потому что ничто не прилегает к телу, все дышит. Все-таки любая женщина имеет право на отдых. Вот и Алла Борисовна может позволить себе выглядеть менее элегантно, чем если бы она собиралась появиться на каком-либо статусном мероприятии. При всей ее популярности певица не исключение там, где речь заходит о стиле на отдыхе. Светлые оттенки ее, безусловно, освежают. Но, Алле подошли бы пастельные тона прохладной палитры. Эти цвета ближе ей по цветотипу. Такие оттенки еще больше бы омолодили певицу», — добавила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имиджмейкер-стилист. Благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» вот уже десять лет она учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Стилист обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!