«Нужна песня, которая станет хитом»: Григорьев-Апполонов объяснил, почему не начинает сольную карьеру

По словам музыканта, сейчас написать хит не способен даже композитор Игорь Матвиенко.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему не начинает сольную карьеру.

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор». Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил Григорьев-Апполонов, он не так давно записал новую песню с очень популярным певцом Хабибом. «Мы записали с ним дуэт. Очень такая летняя песня получилась. Мне прислали уже готовый клип. В ближайшие десять дней появится на всех телеканалах», — заявил Андрей Григорьев-Апполонов.

Напомним, что Григорьев-Апполонов – лидер группы «Иванушки». У него огромная армия поклонников и особенно поклонниц по всей стране.

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