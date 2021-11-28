«Если нужно перевести деньги»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как общается с сыном

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов откровенно беседует со своим 17-летним сыном Иваном. Знаменитость уверен, что наследник обязательно придет поделиться своим первым сексуальным опытом с ним.

«Сын мне звонит обычно, если нужно перевести деньги. Если уходит вечером, я не переживаю. Он не пьет, не курит, я счастлив, что у меня такой сын», – заявил артист.

«Не знаю, расскажет ли Ваня мне про свой первый раз, но я ему рассказал. Но все же думаю, что да, расскажет. Мои знакомые девочки приходят к нам домой, Ваня им оценки ставит. Мое же сердце сейчас свободно», – признался артист в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.