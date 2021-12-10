Рыжий из «Иванушек»: как Андрей Григорьев-Апполонов вытянул свой «билетик в кино» и почему больше не женится

В этом году артист отметил свое 51-летие.

В это сложно поверить, но в прошлом году Андрей Григорьев-Апполонов отметил свой 50-летний юбилей. В 25 он пришел в «Иванушки International» и буквально моментально зажег свою звезду на небосклоне российского шоу-бизнеса. На их песнях выросло не одно поколение, а знаменитые «Тучи», «Тополиный пух», «Беги», «Кукла Маша» до сих пор звучат на радиостанциях. Как сложилась жизнь того самого рыжего из «Иванушек» — в материале Teleprogramma.pro.

Андрей Григорьев-Апполонов: детство и юность, первые шаги к успеху

Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в солнечном Сочи.

Его отец Генрих Святославович был хирургом и главным врачом поликлиники № 1, а мама Маргарита Андреевна — администратором Сочинского зимнего театра.

Семейная легенда гласит, что их дальним родственником был русский поэт Аполлон Григорьев, отсюда и происхождение не совсем обычной фамилии.

К моменту рождения Андрея в семье уже подрастала пятилетняя Юлия. Сначала она тоже решила пойти по стопам отца и даже успела поработать в военкомате, а позже устроилась в «Иванушки» костюмером. Ее жизнь оборвалась в 2017 году от бронхиальной астмы.

На одной из детских фотографий еще совсем маленький Андрей запечатлен рядом с телевизором, в который показывает пальчиком. Кто же тогда знал, что спустя годы он будет разбивать миллионы девичьих сердец, выступая на сцене и снимаясь в клипах, которые будут транслировать многие годы на телеканалах.

В школе Андрей был любимчиком учителей и одноклассников.

Без него не обходилось ни одно мероприятие или постановка школьного театра. Позже будущий артист, по настоянию родителей, между прочим, поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, а еще увлекся настольным теннисом. Причем достиг немалых успехов в этом деле: стал кандидатом в мастера спорта.

После окончания девятого класса Андрей поступил в педучилище и даже успел поработать учителем в школе. Но задорный характер давал о себе знать, ему было сложно усидеть на одном месте, и будущая звезда решил попробовать себя в качестве модели в Сочинском театре мод «Мини-Макси». Благо, рост и внешние данные позволяли. Рост Андрея Григорьева-Апполонова — 190 см, а вес на тот момент был 87 кг.

В возрасте 18 лет он отправился на Всесоюзный фестиваль театров мод, где занял первое место.

Спустя еще три года Андрей решил покорить Москву. В 1991-м он переехал в столицу и поступил на эстрадное отделение ГИТИСа.

Андрей Григорьев-Апполонов: «Иванушки International»

Будучи студентом второго курса, он случайно узнал о конкурсе Варшавского драмтеатра, которому нужны были артисты для нового мюзикла «Метро». Андрей прошел кастинг и был принят танцовщиком. Мюзикл прошел с большим успехом, артисты отправились с гастрольным туром по Польше и Америке.

Именно тогда судьба свела Григорьева-Апполонова и Игоря Сорина. К тому моменту он уже успел сняться в клипе группы «Любэ» на песню «Не валяй дурака, Америка!». Там-то и познакомился с будущим продюсером и композитором «Иванушек International» Игорем Матвиенко.

К тому моменту Андрей давно мечтал о собственной музыкальной группе, а позже эта мечта стала реальностью. В 1995 году Матвиенко приехал в Сочи, где Андрей показал ему лучшие бары и клубы. Позже к продюсеру пришел и Кирилл Андреев, который ранее также работал моделью и успел сняться в нескольких клипах.

Игорь Матвиенко помог молодым исполнителям заявить о себе на большой сцене. На дворе стоял 1995 год, в который буквально ворвалось трио ярких артистов. Правда, изначально, по замыслу Матвиенко, в группе должны были быть пять человек: трое парней и две девушки — «хулиганка» и «золушка». Последнюю так и не нашли. Решили все оставить, как есть.

Правда, с названием долго не могли определиться. Как они себя только не называли — и «Подсолнухи», и «Карандаши». Но все решил случай. Однажды автор песен и продюсер Герман Витке зашел в студию и, увидев участников группы, удивленно сказал: «Что это за Иванушки такие?» А так как ребята внешне очень напоминали героев русских сказок, то так и повелось — «Иванушки International».

Официальный день рождения группы — 10 ноября 1995 год.

Первым клипом стал ролик на песню «Вселенная», но он не принес успеха. Музыканты уже даже начали расстраиваться, но с входом песни «Тучи» на них буквально обрушилась популярность. Доходило до того, что фанатки переворачивали транспорт, на котором они уезжали с концертов. Но, как утверждал Андрей, все трое оставались верны своим избранницам.

В 1998-м Игорь Сорин решил покинуть групп и уйти в сольное «плавание», однако в сентябре того же года его не стало. На его место в «Иванушках» пришел Олег Яковлев. Он умер от цирроза и пневмонии в 2017-м. Еще одним солистом популярного трио стал Кирилл Туриченко.

Андрей Григорьев-Апполонов: личная жизнь

Первой любовью Андрея Григорьерва-Апполонова стала Полина Озерных, более известная как Полина Гриффис. В тот момент, когда в 1993 году Андрей отправился в турне с мюзиклом «Метро» по Европе и США, Полина была рядом с ним. Серьезные отношения у артиста сложились с Марией Лопатовой. В гражданском браке они прожили почти пять лет, а после устроили каждый свою жизнь.

Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, а Андрей встретил Марину Банкову. Уроженка Омска, мастер спорта по теннису, длинноногая блондинка так очаровала певца, что он даже не сразу удосужился узнать ее возраст.

Оказывается, на момент знакомства, в 2002-м, Марине было всего 17, а она сказала, что уже 19. Правда раскрылась только через год.

Марина родила Андрею двух сыновей » Ваню в 2003-м и Артемия в 2008-м. официальными супругами они стали лишь после рождения второго мальчика. В последствии оба решили стать хоккеистами. Правда, Ваня забросил спорт после травмы. В августе 2019-го Мария подала на развод, с апреля того же года она жила с баскетболистом Андреем Зубковым.

Тогда в своем инстаграме Андрей Григорьев-Апполонов поблагодарил жену за 16 счастливых вместе прожитых лет.

«Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «я», — написал Григорьев-Апполонов.

После расставания Андрей оставил Марине квартиру на Патриарших прудах и автомобиль. Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения ради детей. В феврале этого года Мария родила четвертого ребенка. А Андрей решил, что будет наслаждаться свободой и больше никогда не женится.

Андрей Григорьев-Апполонов: доход

Пока все артисты жаловались на сокращение доходов в связи с пандемией, Андрей утверждал, что на его кошелек ограничения никак не повлияли. Группа вновь выступает, кроме того, артист берется за проведение свадеб и корпоративов. А недавно открыл магазинчик в Сочи.

Андрей Григорьев-Апполонов: последние новости

Недавно Андрей Григорьев-Апполонов появился в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и весьма взбудоражил публику своим внешним видом. Игорь Матвеенко ранее заявил, что артист не на шутку «увлекся» алкоголем.

Сморите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.