Теперь это «колхоз»: 5 трендов в интерьере, про которые пора забыть
Видео
Как сделать панно из винных пробок своими руками
Видео

«Из рук в руки»: Соседов рассказал, кто станет Примадонной российской эстрады после Пугачевой

Музыкальный критик заявил, что образ «прилип» к артистке благодаря журналистам.

«Из рук в руки»: Соседов рассказал, кто станет Примадонной российской эстрады после Пугачевой
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле, россияне гадают, вернется ли певица в Россию. Хотя несколько дней назад Примадонна заявила, что обязательно приедет к началу учебного года.

Музыкальный критик Сергей Соседов порассуждал о том, сможет ли Алла Борисовна после этого сохранить за собой свой образ Примадонны.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Примадонна — это не звание. Это образ, который стараниями журналистов, ищущих образные ориентиры, прилип к певице, благодаря ее песне с одноименным названием, посвященной, кстати, Людмиле Гурченко. Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания, они не переходят из рук в руки», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Таким образом, по словам эксперта, еще одной Примадонны в России уже не будет.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин в начале сентября отправится в Австралию, где планирует дать ряд концертов.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиПугачеваСергей СоседовСергей Соседов последние новости