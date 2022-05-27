«Из рук в руки»: Соседов рассказал, кто станет Примадонной российской эстрады после Пугачевой

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле, россияне гадают, вернется ли певица в Россию. Хотя несколько дней назад Примадонна заявила, что обязательно приедет к началу учебного года.

Музыкальный критик Сергей Соседов порассуждал о том, сможет ли Алла Борисовна после этого сохранить за собой свой образ Примадонны.

«Примадонна — это не звание. Это образ, который стараниями журналистов, ищущих образные ориентиры, прилип к певице, благодаря ее песне с одноименным названием, посвященной, кстати, Людмиле Гурченко. Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания, они не переходят из рук в руки», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Таким образом, по словам эксперта, еще одной Примадонны в России уже не будет.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Галкин в начале сентября отправится в Австралию, где планирует дать ряд концертов.

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