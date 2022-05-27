Пути разойдутся: Пугачева вернется в Россию, а Галкин собрался в Австралию

Максим Галкин готовится выйти на сцену к израильским зрителям. На начало лета у него запланирован ряд концертов в разных городах земли обетованной. Тем временем шоумен сообщил в своей соцсети, что в скором времени отправиться в тур по Австралии.

Интересно, что концерты Максим планирует дать 2 и 4 сентября в Сиднее и Мельбурне. В то же самое время Алла Пугачева, если верить ее недавно сказанным в Израиле словам, вернется в Россию к сентябрю, к началу учебного года.

Напомним, ранее в Сети активно обсуждали возможный развод Галкина и Пугачевой. Сама Примадонна заявила, что такого ее фанаты не дождутся.

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