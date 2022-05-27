«Лелики и Болики решили судьбу человека»: Клара Новикова заступилась за Римаса Туминаса

Как отметила артистка, она очень боится пранкеров.

Артистка Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro встала на защиту литовского театрального режиссера Римаса Туминаса, который покинул Россию.

«Я так боюсь всех ваших пранкеров. Всех, кто у вас там – Лелики и Болики. Понимаете, они решили судьбу человека – Римаса Туминаса. Ну как это может быть». Клара Новикова

Напомним, что российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) удалось дозвониться до Римаса Туминаса от имени якобы министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Туминас рассказал, что регулярно созванивается с артистами в России и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Режиссер отозвался на приглашение помочь в постановке спектакля «Мой друг Бандера» и согласился вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова.

Кроме того, режиссер заявил, что русских деятелей культуры надо стереть из памяти. Вскоре он был освобожден от своей должности в Театре имени Вахтангова.

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