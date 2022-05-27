«Меня хотели исключить из ГИТИСа»: Римас Туминас сообщил о травле во времена СССР

По словам литовского театрального режиссера, он был какое-то время в опале.

Литовский театральный режиссер Римас Туминас в программе «Еще не Познер» сообщил, что подвергался травле еще во времена СССР.

«Режиссер Анатолий Эфрос мне как второй отец. Я ходил как Эфрос, я репетировал как Эфрос. Мы дружили. Он часто отдыхал в Литве. Были очень хорошо знакомы. Я его боготворил, но и пострадал из-за него. Меня хотели исключить из ГИТИСа. Он тогда был в опале. Был гонимый. О нем не надо было говорить». Римас Туминас

Как отметил Туминас, было собрание и его назвали «эфросятина». «Я был доволен. Значит заметили, что я подражаю в отрывках. Надо подражать. Все великие подражали своим учителям. По сей день надо подражать. Я до сих пор говорю, что надо подражать. Подражать природе, людям, за которыми наблюдаете», — заявил Римас Туминас.

Напомним, что Римас Туминас сделал за последнее время ряд противоречивых заявлений по событиям на Украине. В начале мая он был уволен с должности худрука из театра имени Вахтангова.

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