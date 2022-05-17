«Давно чувствовала, что там есть что-то антироссийское»: Васильева — о постановках Туминаса

Как заметила актриса, как можно ставить Толстого, не любя его.

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским раскритиковала бывшего худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса.

«В Театре Вахтангова я смотрела несколько спектаклей и это мне давно не нравилось. Мне не нравилось, что делал Римас Туминас. Я давно чувствовала, что там есть что-то антироссийское. Я посмотрела «Дядю Ваню», «Евгения Онегина», «Войну и мир». Меня это не трогает. Я вижу в этом нелюбовь к нам. А разве можно ставить такого автора, как Толстой, не любя его?» Татьяна Васильева

По словам Татьяны Васильевой, Туминас уехал из нашей страны и она до сих пор не понимает, что ему не хватало. «Мне его жалко. Он не должен сюда возвращаться», — заявила Татьяна Васильева.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссер Римас Туминас, ранее покинувший пост худрука Театра Вахтангова, исключен из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ в области культуры за 2021 год.

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