«Болезни не являются индульгенцией!»: Шахназаров накинулся на Туминаса

Режиссеру не могут простить его антироссийских высказываний.

Худрук Театра Вахтангова Римас Туминас засветился с антироссийскими высказываниями в Сети. На откровения его развели известные пранкеры. Позже стало известно, что режиссер был уволен.

Между тем нашлись и те, кто пожалел 70-летнего театрального деятеля, страдающего серьезным недугом. Журналист Михаил Шахназаров полагает, что это неправильно.

На своем YouTube-канале «Шах и мат» он процитировал: «Вот главред литературной газеты Максим Замшев пишет: «Туминас — огромная потеря для русского театра. Сейчас его проклинают, забывая о том, сколько русской классики он поставил, и то, что он очень тяжело болен».

Шахназаров заметил, что постановки русской классики Туминаса имеют довольно сомнительный характер, поскольку «изуродованы». И уточнил, что это его субъективное мнение.

Также журналист полагает, что недугами нельзя списывать человеческие ошибки и грехи.

«Тяжелые болезни не являются индульгенцией для людей, которые ведут себя неподобающим образом», — считает Шахназаров.

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