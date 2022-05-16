Римаса Туминаса исключили из списков премиантов госпремии на правительственном уровне

Правительство РФ хотело отблагодарить литовского режиссера за его работу в Театре Вахтангова.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене премии правительства режиссеру Римасу Туминасу. Распоряжение датировано 16 мая 2022 года и опубликовано на портале правовой информации.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — написано в документе.

Напомним, Римас Туминас в феврале этого года передал административные обязанности директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку «из-за проблем со здоровьем», но остался художественным руководителем. Позже стало известно, что он переехал в Литву, а потом театр опубликовал сообщение, что режиссер уволен.

Этому заявлению предшествовала неприятная ситуация. Туминаса развели известные пранкеры Вован и Лексус, представившись министром культуры Украины. В итоге, он согласился поставить спектакль о Степане Бандере, а также вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова.

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