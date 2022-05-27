«Чтобы заслужить имя, нужно смотреть на 20 лет вперед»: Андреасян — об идее создать евразийский «Оскар»

По словам режиссера, в теории, конечно, возможно все.

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на идею режиссера Никиты Михалкова создать евразийский «Оскар».

«Возможно, если это станет событием мирового масштаба и таким странам как Китай, Индия, Южная Корея будет престижно участвовать в этой премии, то тогда смысл есть, но каким образом стать для них «Оскаром» я не знаю». Сарик Андреасян

Как заметил Сарик Андреасян, надо понимать, что любым престижным наградам десятки лет, и чтобы заслужить такое имя нужно смотреть на двадцать лет вперед. «В теории все возможно, но для этого нужно вложить колоссальное количество времени, денег и организации высокого уровня, чтобы с годами кинематографисты со всего мира хотели выдвигать свои фильмы и быть частью этой премии», — заметил Андреасян.

Ранее Никита Михалков выступил с интересной инициативой: «Статуэтка будет — бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский «Оскар».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.