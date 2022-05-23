«Стыдно за этих людей»: Андреасян выразил надежду, что Гребенщикова никогда не простит народ

Режиссер Сарик Андреасян в «Телеграме» негативно отозвался о музыканте Борисе Гребенщикове, который перечислил Украине помощь в размере 12 миллионов евро.
Как отметил Андреасян, для него удивительно, что такое огромное количество сволочей «питается от России» и действует против родной страны.
«Стыдно за этих людей! Даже если однажды их простит государство, а это точно произойдет и точно все эти люди снова будут и в шоу-бизнесе, и на менеджерских стульях, то хотя бы надеюсь, что этих сволочей не простит народ».
Напомним, что Борис Гребенщиков живет уже давно в Великобритании. Ранее он позволял себе не раз негативные высказывания о России и ее жителях.
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