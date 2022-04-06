«Мечтаю под солнышком поваляться»: пронзительные слова Жириновского вспомнил Андреасян

Владимир Вольфович не перенес последствий коронавируса и умер в клинике.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в клинике от последствий коронавируса, политику было 75 лет.

больше по теме Жириновского похоронят рядом с родственниками на Троекуровском кладбище Попрощаться с политиком можно будет в Колонном зале.

Депутаты Госдумы почтили память Владимира Вольфовича стоя минутой молчания. Режиссер Сарик Андреасян признался, что всю жизнь симпатизировал главе либеральной партии. В своем телеграме кинодеятель вспомнил несколько пронзительных фраз Жириновского.

«Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться», — говорил Жириновский.

Политика многие запомнили как эпатажную яркую личность, но за этой эксцентрикой скрывался очень образованный и начитанный человек, который переживал за судьбу россиян и мечтал, что когда-нибудь они вновь будут жить в «самой читающей стране в мире».

«Чтение хорошей литературы повышает умение грамотно излагать мысли на родном языке. А то сейчас огромное количество англицизмов, других заимствований появилось: говорят «перформанс» вместо «представление» или «сет» вместо «набор» — это просто засорение языка, а не развитие. А чтобы знать русский язык во всей его красоте и многообразии, сочности, если хотите, нужно как можно больше читать», — процитировал Жириновского Андреасян.

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