Не носит белье: Юлия Михалкова в оригинальном топе блеснула формами

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова регулярно выходит на связь с поклонниками. На этот раз красотка показала себя в массажном кресле, позируя перед камерой в трендовом сером комплекте из худи и джогеров.
Распухнув худи, она явила миру точеную талию. Внимательные поклонники заметили, что их любимица не носит бюстгальтер. Топ, который надела красотка, с оригинальным вырезом под грудью не смотрелся бы с бельем уже так эффектно, как без него.
Напомним, Юлия Михалкова ушла из проекта «Уральские пельмени» в 2019 году. Но из медиапространства не пропала. Она стала ведущей «Детского КВН», а также снимается в других комедийных шоу, написала книгу и участвует в волонтерских экопроектах.
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