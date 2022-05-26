Стройнят и скрывают изъяны: Ирина Пегова в брюках-трубах отметилась на съемках в Минске

Актриса снова оказалась на съемках в одном из своих любимых городов. Она поделилась кадрами из поездки.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Ей удалось поработать с Олегом Табаковым. Она не только играет в театре, но и снимается в кино. Артистка полюбилась многим зрителям за роль в сериале «Акушерка».

Примечательно, что она также активно снималась в телевизионных шоу. Актриса выиграла в одном из сезонов «Танцев со звездами» и проявила себя в «Ледниковом периоде».

В последнее время Ирина часто посещала разные мероприятия, устраивала шопинг и проводила время с дочкой Татьяной. Так как она похудела, то стала чаще носить платья и другие женственные наряды.

А вот 26 мая она оказалась в Минске. Уже не раз артистка приезжала в этот город на съемки. Сначала Пегова решила прогуляться по знакомым улочкам. Она отметилась в зеленом тренче и без макияжа.

А вечером актриса уже была на съемках, где щегольнула в черных брюка-трубах и бомбере. Ирина выбрала фасон брюк, которые стройнят и скрывают изъяны. Съемки проходили в доме. Поклонники отметили, что артистка хорошо выглядит.

«Вы, как всегда, прекрасны», «Согласна, очень красивый город. Тоже влюбилась в него», «Весна! Красивая везде! Ирочка, чудесных тебе съемок в новом сериале», «Как вам идут наряды», «Ирина, вы прям еще стройнее стали», «Очень хорошо сидят брюки! Такая талия сразу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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