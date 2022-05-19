«В гостях у сказки»: Пегова покрасовалась в черном сарафане с рюшами и модных ботинках на тракторной подошве

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. У нее появилась своя армия поклонников. Актриса может похвастаться тем, что работала с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.

Многие любят ее за роль в сериале «Акушерка», а также за ее яркие образы в телевизионных шоу. Несмотря на то что артистка обладает нестандартной фигурой, она может похвастаться пластичностью. Она также умело скрывает свои изъяны с помощью нарядов.

Не так давно Пегова похудела. Она сама сообщила поклонникам, что начала следить за фигурой. Теперь актриса все чаще носит облегающие наряды. В театре ее можно увидеть в платье, а вот на спортивных мероприятиях она появлялась в жакете и сапожках.

Однако Ирина не перестает удивлять публику. На этот раз на шопинге она покрасовалась в черном сарафане с рюшами и белой блузке. Женственный наряд дополнили модные ботинки на тракторной подошве.

«В гостях у сказки! Почему, спросите, в сказке? Да потому что эти девушки — волшебницы, они не шьют, они творят, сочиняют и несут красоту в мир! Кстати, этот сарафан я сшила у них в ателье! Огромный выбор крутых тканей на всякий вкус и цвет», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она похорошела. «Французский стиль у сарафана!», «Ирина, вы похудели помолодели, вы магнетическая красавица вам все к лицу», «Какая краса», «Просто чудо», «Наряд фантастический», — прокомментировали пост подписчики.

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