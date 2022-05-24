Выходной с мамой: Ирина Пегова показала повзрослевшую дочку от Дмитрия Орлова в платье в пол

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться тем, что снималась с Александром Робаком, Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Многие зрители ее знают по роли в картине «Акушерка».

Но также она не раз участвовала в телевизионных шоу. Несмотря на нестандартную фигуру, артистка показала класс на танцполе и на льду. Примечательно, что пока она не обрела счастье в личной жизни, но не переживает по этому поводу.

В последнее время Ирина часто посещает хоккейные матчи, а также выступает на сцене театра. Она может похвастаться яркими нарядами. Актриса похудела, поэтому обновила гардероб.

На этот раз она отправилась в дом-музей вместе с дочкой Татьяной, которая была рождена от актера Дмитрия Орлова. 16-летняя наследница Пеговой предстала в черном платье в пол. А вот сама звезды щегольнула в толстовке с принтом.

Дочка практически переросла свою маму. Они прошлись по комнатам, где стоят старинные вещи. У Ирины увлечения и интересы во многом совпадают с дочкиными.

Поклонник поразились тому, как она похожа на с наследницей. «Какие красивые», «Ох, Таня так выросла», «Словно поменялись нарядами», «Очень красивая дочка, ваша копия», «Такие хорошенькие», «Вот это выходной! Насыщенная программа», «Как приятно на вас смотреть», «Классные такие», — прокомментировали пост подписчики.

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