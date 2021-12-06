Спереди – монашка, сзади – шалунья: Чиповская пришла на премию в игривом платье с открытой спиной

34-летняя актриса Анна Чиповская сразила публику на премии «Звезда театрала» в Театре им. Евгения Вахтангова своим сексуальным платьем.

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Наряд довольно деликатно подчеркивал стройность артистки спереди. А вот сзади просто бомбил по глазам публики эротизмом. Дерзкий разрез до самых бедер, а также глубоко открытая спина магнетически воздействовали на окружающих мужчин. Длинная бахрома, которая венчала пикантный вырез, усиливала эффект.

На церемонии Анна Чиповская получила премию в номинации «Лучшая роль актрисы в кино» за картину «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Звезда несколько опешила, когда услышала свое имя и призналась: «Я даже речь не готовила». Она поблагодарила создателей фильма, своего мастера Константина Райкина, а также возлюбленного Дмитрия Ендальцева.

Отметим, что Нонна Гришаева, которая стала ведущей мероприятия, тоже выбрала алое платье с изюминкой. У нее пикантный вырез оказался в области декольте.

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