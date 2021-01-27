Это любовь: Анна Чиповская вышла в свет в маленьком черном платье с вырезом на спине в виде сердца

В столице состоялась светская премьера фильма режиссера Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Картина ранее была представлена на фестивале «Кинотавр», где критики разнесли ее в пух и прах, в том числе, за недостоверно показанные в ленте 90-е годы.

Теперь составить свое мнение о фильме смогут и простые зрители, ну а сначала работу Ангелины Никоновой оценили звезды.

В числе пришедших на премьеру картины знаменитостей – Анна Чиповская с возлюбленным Дмитрием Ендальцевым. Пара выбрала для светского выхода наряды в стиле «total black».

Анна Чиповская облачилась в маленькое черное платье без рукавов, длиною выше колен, отделанное стразами. Наряд актрисы производил впечатление весьма сдержанного и не предвещал ничего особенного, пока его обладательница не развернулась к публике спиной.

Как оказалось, все самое прекрасное и удивительное было сзади! Анна Чиповская продемонстрировала почти полностью обнаженную спину, которую открывал вырез платья, сделанный в виде сердца.

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