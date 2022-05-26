А Прилучный не пришел: Муцениеце показала дочку в пышном черном платье на «Последнем звонке» в садике

Актриса тоже не смогла присутствовать на важном событии, так как уехала на съемки в другой город.

Агата Муцениеце является одной из молодых и перспективных актрис в России. Она не скрывает, что всегда хотела стать знаменитой и востребованной. После съемок в сериале «Закрытая школа» она вышла замуж за Павла Прилучного.

Примечательно, что пока актриса дважды была в декретном отпуске, сам Прилучный продвинулся в карьере и попробовал стать режиссером. Но после развода Агата стала вновь активно получать предложения о съемках.

В последнее время экс-супруги стали чаще видеться. На этот раз Павел уехал отдыхать в компании Зепюр Брутян. Ходят слухи, что на Маврикии они проводят медовый месяц. А вот Муцениеце пришлось уехать на съемки.

Она не стала скрывать, что дети очень расстроились. Примечательно, что 26 мая актриса поделилась кадрами из частной школы Leaders International School, где учится ее сын, а дочка ходит в садик при этом учебном заведении.

Там состоялся последний звонок. Шестилетняя Мия приняла в нем участие. Кроха вышла на сцену в пышном черном платье. Ее волосы были заплетены в косички.

«Моя девочка», — умилилась Агата.

Она и раньше расстраивалась, когда пропускала важные события в жизни детей. Но обычно Прилучный был рядом с наследниками. На этот раз и он не смог посетить мероприятие.

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