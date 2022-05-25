Счастлив только папа: Муцениеце после новостей о свадьбе Прилучного довела до слез сына

Дочь Мия тоже не слишком счастлива в последнее время.

«Сам себе завидую!» — написал в своем телеграме Павел Прилучный, укатив с Зепюр Брутян на острова. Артист вовсю щеголяет с обручальным кольцом на безымянном пальце, а СМИ в этом время пишут, что артист якобы женился на своей коллеге по сериалу «В клетке».

Павел Прилучный в этом отпуске, стоит отметить, ведет себя совсем иначе, чем с прежними возлюбленными. Мирославу Карпович он старательно прятал и не опубликовал ни одной фотографии с ней ни из Сочи, ни с Мальдив, где они были вместе.

Где он отдыхал будучи женатым на Агате Муцениеце, и вовсе никто припомнить не может. Сейчас же «мажор» так и закидывает свои соцсети свежими фоточками с красавицей-спутницей.

А в это время его бывшая жена совсем не может похвастаться радостным настроением, ведь ей понадобилось отправиться в командировку, а папа уехал с новой любимой на курорт. Поэтому дети вдвойне расстроились из-за этого факта.

«Ну все, я помчала… Тимуля расплакался, что я уезжаю… Миюша расстроенная пошла в школу… А мне казалось, что они уже привыкли к тому, что я уезжаю часто», — поделилась в соцсетях Агата Муцениеце.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.