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«Спасибо, что выбрала нас родителями»: Орбакайте поздравила дочь с десятилетием хитом Пугачевой

Клава Земцова отмечает красивый юбилей.

«Спасибо, что выбрала нас родителями»: Орбакайте поздравила дочь с десятилетием хитом Пугачевой
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: Global Look Press

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» красиво и нежно поздравила свою дочь Клаву Земцову с десятилетием.

«Нашей Клавочке сегодня исполняется десять лет! Спасибо, что выбрала нас своими родителями».

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте разместила серию фотографий своей наследницы. На них можно увидеть и бабушку Клавы Земцовой Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Также Орбакайте разместила фрагмент из песни своей матери «Доченька».

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Кроме дочки Клавы, есть еще два сына – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

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