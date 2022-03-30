«Спасибо, что выбрала нас родителями»: Орбакайте поздравила дочь с десятилетием хитом Пугачевой

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» красиво и нежно поздравила свою дочь Клаву Земцову с десятилетием.

«Нашей Клавочке сегодня исполняется десять лет! Спасибо, что выбрала нас своими родителями». Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте разместила серию фотографий своей наследницы. На них можно увидеть и бабушку Клавы Земцовой Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Также Орбакайте разместила фрагмент из песни своей матери «Доченька».

больше по теме Сама изящность: Орбакайте в приталенном комбинезоне с зауженными брюками появилась в Екатеринбурге Певица продолжает гастролировать по России.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Кроме дочки Клавы, есть еще два сына – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.