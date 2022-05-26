Изящная блондинка: Кудрявцева в лимонном жакете без рукавов и брюках-дудочках отметилась на съемках

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что уже много лет работает на телевидении. В ее копилке — съемки для музыкальных чартов, передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а также она регулярно ведет «Новую волну» и «Песню года».

По словам самой блондинки, стиль в одежде у нее с годами поменялся. Все реже она носит платья со стразами и перьями, предпочитая яркие, но более лаконичные луки. На днях звезда отметила 51-летие.

Накануне Лера щегольнула на премии в костюме цвета электрик. Она вела мероприятие с Дмитрием Дибровым. А вот 26 мая телеведущая уже приехала на съемки передачи.

В гримерке она покрасовалась в новом образе, который подобрали стилисты. Блондинка примерила черные брюки-дудочки и лимонный жакет без рукавов. Наряд дополнила белая блузка. Благодаря безрукавке лук стал более ярким.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в свой 51 год. Многие отметили, что все летние оттенки ей к лицу. «Так роскошно выглядите», «А вам не только розовый к лицу», «Просто бесподобная», «Ну тут слов нет! Словно 20 лет», «Как мне нравится мода на яркие цвета», «Лера, вы очень красивая», «Что за жакет! Так роскошно сидит», «Любуюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.

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