Возлюбленная Роналду впервые вышла в свет после смерти новорожденного сына

Джорджина Родригес в вечернем платье продефилировала на красной дорожке на Каннском кинофестивале без футболиста.

Криштиану Роналду является одним из самых известных футболистов в мире. Он не так давно вернулся в клуб «Манчестер Юнайтед» и уже заработал баснословные деньги. Только за три гола в ворота английской команды «Норвич Сити» спортсмен получил больше одного миллиона евро.

А вот в личной жизни недавно Криштиану пережил горе. В апреле его возлюбленная Джорджина Родригес родила близнецов. Дочка получила имя Белла Эсмеральда. А вот новорожденный сын футболиста умер.

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Для пары горе было таким сильным, что они попросили их не трогать некоторое время. Больше месяца Криштиану не появлялся на публике, как и его невеста. Но 25 мая Джорджина оказалась в Каннах.

Она решилась впервые выйти в свет после трагедии. Испанская модель выбрала белое платье в пол, расшитое камнями. Наряд подчеркнул ее фигуру. Возлюбленная спортсмена еще не вернулась в форму, но смогла впечатлить публику.

Она повидалась с Беллой Хадид, которая тоже приехала на кинофестиваль. Поклонники восхитились молодой мамой. «Изумительный наряд», «Вы бесподобны», «Платье ослепляет», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что у Роналдо есть старший сын Криштиану-младший от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной мамой. Джорджина ему также подарила дочь Алану Мартину в 2017 году.

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