Роналду подарил свою футболку юной болельщице, выбежавшей к нему на поле

Вечером 11 ноября состоялся отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Португалии и Ирландии. Команды разошлись со счетом 0:0, но один эмоциональный эпизод в этой встрече все-таки был.

Когда игра закончилась, на поле выбежала девочка, которой очень хотелось подойти к португальской звезде Криштиану Роналду. Охранники попытались остановить юную фанатку, но она все же добилась своего.

Находясь под эмоциями от футбольного противостояния, Ронадлу все-таки уделил несколько секунд своей поклоннице и обнял ее. От счастья девочка расплакалась и еще крепче вцепилась в своего кумира. У Криштиану не осталось другого выбора, кроме как подарить ей футболку, в которой он только отыграл матч.

Криш сделал самый милый момент дня ❤❤❤ Девочка ворвалась на поле ради обнимашек с кумиром – ну как тут отказать 😍 Настоящий джентльмен 🤩 pic.twitter.com/MEaLDXRav8 — Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2021

Стадион аплодировал юной болельщице, исполнившей свою мечту. Ее удача тут же стала поводом для новостей в спортивной прессе.

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