«Мы опустошены»: у Криштиану Роналду умер сын, дочка выжила

Малыш скончался, как только появился на свет.

Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес потеряли сразу после рождения сына. Малыша вынашивала под сердцем возлюбленная футболиста вместе с его близняшкой-сестрой. Однако дочь у пары родилась совершенно здоровой, а наследник ушел из жизни.

Спортсмен в настоящий момент отказывается как-либо комментировать эту ситуацию, лишь сообщив о факте смерти в социальных сетях.

«Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель», — написал Роналду.

Футболист сказал, что только дочка поддерживает их с подругой на плаву и дает им силы на жизнь, а также наполняет их счастьем. Криштиану не стал злиться на медиков и поблагодарил за оказанную помощь и моральную поддержку.

«Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — сказал Криштиану Роналду.

В настоящий момент у футболиста пятеро детей. Один сын родился от неизвестной матери, которую футболист так и не раскрыл публике. Девочек-близнецов ему родила сурмама. Нынешняя подруга Джорджина Родригес подарила ему четыре года назад дочь, вторые роды модели оказались трагическими – пара потеряла малыша в паре близняшек.

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