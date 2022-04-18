Впечатляющие цифры: Криштиану Роналду будет получать 121 тысячу евро за каждый последующий гол

Стало известно, сколько спортсмен Криштиану Роналду получил за последний игровой сезон.

Футболисты получают бешеные суммы. А такие профессионалы, как Криштиану Роналду, за каждый гол могут зарабатывать более 100 тысяч евро.

Футболист вернулся в клуб «Манчестер Юнайтед» и уже заработал баснословные деньги. Роналду забил три гола в ворота английской команды «Норвич Сити» и получил больше одного миллиона евро. Более того, Криштиану заработал бонус в 121 млн долларов за три гола на последнем матче.

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Отметим, что футболист смог забить 20 голов за сезон. Поэтому он будет получать 121 тысячу евро за каждый последующий гол + 900 тысяч евро за достижение отметки голов. Сообщили в peopletalk.ru.

Напомним, ранее Криштиану Роналду трогательно поздравил жену в день ее рождения. Футболист разместил фото Джорджины Родригес на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа. Также Джорджина снялась в шоу «Я Джорджина» для Netflix. И этот проект вышел в день рождения Родригес.

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