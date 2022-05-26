«Это для нулевых, но не для нашего времени»: Чурикова объяснила, почему «Фабрика звезд» изжила себя

По словам телеведущей, уже нет потребности в большом папе, который решит все твои проблемы.

Телеведущая Яна Чурикова в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему некогда популярный проект «Фабрика звезд» изжил себя.

«Шоу-бизнес изменился. «Фабрика звезд» всегда продавала сказку о том, что есть крутой продюсер, который, видать, на тебя запал. И жюри сказало: круто, круто ты попал. Это для нулевых, но не для нашего времени». Яна Чурикова

Как отметила Яна Чурикова, в 2006 году появилась платформа «Ютуб». «Начинал он безобидно, но потом поменял игру в музыкальной индустрии. Затем появились стриминговые сервисы. Людям, чтобы прославиться, такой продукт, как «Фабрика звезд», перестал быть нужным. Шоу-бизнес поменялся. Сама поляна поменялась. Нет потребности в большом папе, который решит все твои проблемы», — заявила Яна Чурикова.

Напомним, что Яна Чурикова вела программу «Фабрика звезд» на Первом канале с 2002 по 2012 год. Она член Академии российского телевидения.

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