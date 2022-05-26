«Первые два брака – поскорее сбежать от мамы»: Яна Чурикова рассказала о своих неудачных союзах

Телеведущая Яна Чурикова в шоу «Алена, блин!» рассказала о своих двух неудачных браках.

«У меня было два официальных мужа. А потом я поняла, что процедура расторжения браков мне человеку, не любящему документы, не по душе. Мне кажется, что институт брака надо пересматривать. Первые два моих союза – это поскорее сбежать от мамы. Это казалось мне прекрасным решением. В первых отношениях не было детей, которые могли бы пострадать. У нас с мужем Гришей были разные взгляды на работу. Сидеть дома я не хотела. Мы расстались исключительно из-за профессиональной темы». Яна Чурикова

Как отметила Чурикова, второй брак с Иваном Цыбиным также не принес ей счастья. «Ваня был режиссером, а я — сценаристом. Я восхищалась им. И решила выйти за него замуж. Мне уже было 25 лет. Брак развалился по той же причине. У меня телевидение, Первый канал. И все закончилось», — заявила Яна Чурикова.

Напомним, что Яна Чурикова вела долгие годы программу «Фабрика звезд» на Первом канале. Она член Академии российского телевидения.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.