«Я не Дюймовочка и не молодец»: Яна Чурикова призналась, что изменяла второму мужу

Как отметила телеведущая, формально так делать, конечно, нельзя.

Телеведущая Яна Чурикова в шоу «Алена, блин!» призналась, что изменяла своему второму мужу Ивану Цыбину.

«Были угрызения совести, но я эту страницу для себя закрыла. Иван узнал о моих отношениях на стороне. Расставались мы со скандалами. Он кричал: «Как ты могла!». Я не Дюймовочка и не молодец. Формально так делать нельзя и не надо. Брак должен быть выбором зрелых людей. Тогда проблем с изменами нет». Яна Чурикова

Как отметила Чурикова, сейчас у нее нет стремления самоутверждаться в личных отношениях. «Но до этого нужно было дозреть. Три брака закончились неудачно. Сейчас мой человек непубличный. Менеджер, как и я. Его зовут Кирилл. Он руководит одним спутниковым оператором. Это такой служебный роман. Мы развелись со своими половинками, и только тогда все у нас завертелось», — заявила Яна Чурикова.

Напомним, что Яна Чурикова была в отношениях с продюсером Денисом Лазаревым. В 2009 году у них родилась дочь Таисия. В 2011 году сыграли свадьбу, а в 2015 году развелись. Сейчас она счастлива в гражданском браке.

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