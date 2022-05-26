«На «Жаре» сказал: «Ты мне больше не подруга»: Чурикова раскрыла детали конфликта с Киркоровым

Телеведущая Яна Чурикова в эфире «Алена, блин!» рассказала о причинах конфликта с музыкантом Филиппом Киркоровым.

«Я ни с кем не ругаюсь, но со мной постоянно ссорятся. Ну, например, Филипп Киркоров. После «Евровидения» у нас наступило охлаждение в отношениях. У меня просто есть своя позиция, и я ее высказываю, не боюсь. Это иногда не нравится». Яна Чурикова

Как отметила Чурикова, суть конфликта в том, что она высказала свое отношение в соцсетях по поводу работы жюри на «Евровидении». «Институт жюри поставила под сомнение. На мой взгляд, российское жюри поставило не те баллы артистке из Франции. Я считала, что коллеги могли это заметить. Филиппа задело это персонально. На «Жаре» он подошел и сказал: «Ты не поддержала меня морально. Ты мне больше не подруга». Я недоумевала», — заявила Яна Чурикова.

Напомним, что в этом году Филипп Киркоров был единственным россиянином на «Евровидении». Его пригласили в качестве гостя мероприятия.

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