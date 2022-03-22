«С ней не общаюсь»: Чурикова выразила надежду, что Хаматова не бросила на произвол судьбы фонд

Как отметила актриса, раньше ее коллега всегда была чистым и честным человеком.

Актриса Инна Чурикова в беседе с Teleprogramma.pro выразила надежду, что уехавшая жить в Латвию ее коллега Чулпан Хаматова не бросила на произвол судьбы свой благотворительный фонд помощи больным детям «Подари жизнь».

«Я думаю, что у нее есть верные люди в России и она не могла вот так просто бросить детей. Я хорошо к ней отношусь. В том, что она делает, есть великий смысл. Она приедет обратно, конечно. Я ее очень люблю и ценю. Она — чистый человек». Инна Чурикова

Как отметила Инна Чурикова, что-то заставило Чулпан Хаматову уехать из страны.

«Я с ней не общаюсь, поэтому не могу сказать, что именно. Но таких людей надо беречь», — заявила Инна Чурикова.

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Напомним, что Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию. Многие спектакли с ее участием пришлось отменить. Ей уже нашли замену в театрах Москвы. Ее роли сыграют не менее звездные актрисы.

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