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«Она с нами»: Чурикова прокомментировала возможный отъезд Хаматовой из России

Актриса считает, что такие новости кто-то специально придумывает.

«Она с нами»: Чурикова прокомментировала возможный отъезд Хаматовой из России
Инна Чурикова в фильме «Тайны дворцовых переворотов»

Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала новости о том, что ее коллега по театру Чулпан Хаматова якобы сбежала из России.

«Я не верю в это. Чулпан очень любит детей, помогает им. Она прекрасная актриса, замечательный, добрый, сердечный человек. Поэтому у меня не возникает этой мысли вообще. Она с нами, конечно, с нами», — заявила Инна Михайловна Teleprogramma.pro.

Чурикова также подчеркнула, что кто-то намеренно придумывает подобные сплетни.

«Они же лгут и про Лию Ахеджакову, и про Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою Родину гораздо больше, чем эти люди», — подытожила актриса.

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