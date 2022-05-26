«Сократ сам ничего не писал. Хотя его все равно посадили»: Юрий Шевчук намекнул на свое будущее

По словам музыканта, он всегда будет «рубиться за свободу».

Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в программе «Эволюция сознания» намекнул на свое нерадостное будущее в России. Певец на концерте в Уфе не так давно сделал ряд громких заявлений. На него был составлен протокол.

«Неважно, каких ты политических воззрений, каким ты молишься богам. Главное — быть человеком, а это сейчас очень важно. Платон записывал Сократа. Сократ сам ничего не писал. Хотя его все равно посадили». Юрий Шевчук

Как отметил Юрий Шевчук, в свое время Платон передал нам слова Сократа в его диалогах о государстве. «Это важно сейчас для гражданина. Государство дает для гражданина даже не свободу, за что я всегда рублюсь. Это очень важное для меня слово. А скорее добросердечие, которого так страшно у нас не хватает», — заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что древнегреческий философ Сократ был приговорен к смертной казни по официальному обвинению «за введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе». По сути, за инакомыслие. В процессе над философом приняли участие более пятисот судей.

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